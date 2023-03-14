حزب بارزاني يوضح موقفه من الدوائر الانتخابية

2023/03/14 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، موقفه من اجراء انتخابات الإقليم بدائرة انتخابية مواحدة او متعددة ، مبينا ان التوافق بين الفرقاء السياسيين اهم من المصالح الحزبية.

وقال القيادي في الحزب النائب محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المفاوضات بين الحزبيين الكرديين وبقية الأحزاب الكردستانية الأخرى في الإقليم وصلت الى مرحلة متقدمة بِشان قانون موحد لانتخابات الإقليم”، مشددا بان ” حزبه دائما مع رغبة القوى السياسية ولا يضع اية خطوط حمراء على اعتبار الإقليم دائرة انتخابية واحدة او عدة دوائر.

وأضاف ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك قاعدة جماهير واسعة في عموم الإقليم ودائما مايكون رقم واحد في أي انتخابات تجرى في الإقليم “.

وتابع ان ” حزبه دائما يتماشى مع رغبة القوى السياسية وليس لديه أي خطوط حمراء اذ اعتبر الإقليم دائرة انتخابية واحدة او عدة دوائر”، مشيرا الى ان “المفاوضات الكردية ستنتهي مع اعلان الموعد لاجراء انتخابات برلمان الإقليم”.

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