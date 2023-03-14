المستشار مظهر صالح: إعداد موازنة لـ 3 أعوام يوفر رؤية لمستقبل العراق المالي

2023/03/14 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن إعداد الحكومة...

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