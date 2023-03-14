2023/03/14 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن حكومة إقليم كردستان أبدت...

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: حكومة الإقليم أبدت تعاوناً لحل الإشكالات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: حكومة الإقليم أبدت تعاوناً لحل الإشكالات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: حكومة الإقليم أبدت تعاوناً لحل الإشكالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).