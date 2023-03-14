كشف احد عوامل انتشار

2023/03/14 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشف تقرير لمنظمة اي كيو اير الدولية المعنية بشؤون المناخ اليوم الثلاثاء، عن تدهور نوعية الهواء في داخل العراق الى مراحل خطيرة على الصحة العامة للافراد داخل البلاد، مؤكدة دخول تلوث الهواء كعامل أساسي في انتشار عدة امراض محليا.

وبين تقرير المنظمة الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "العراق وقع في المرتبة الثانية بعد التشاد في ارتفاع نسب التلوث عن المستوى الصحي المحدد امميا بنسبة تزيد عن خمسين ميكروغرام لكل متر مربع عن النسبة الصحية"، مؤكدة "انتشار جزيئة بي ام 2.5 الضارة في الهواء العراقي".

التقرير اكد أيضا ان "الجزيئة الضارة والتي تنتج في العادة بسبب الحرائق، العواصف الترابية، واحتراق الوقود الاحفوري وفي حال تنشقها من قبل الافراد، تنتقل في حالات عديدة الى مجرى الدم وتسبب انتشارا لامراض القلب، الربو وامراض الجهاز التنفسي"، مشددة على ان "منظمة الصحة العالمية حددت نسب التلوث المسموح بها بنحو 5 الى 10 ميكروغرام لكل متر مربع فقط".

المنظمة اكدت أيضا، ان "مناطق الشرق الأوسط ومنها العراق تعاني من غياب مراكز مختصة بمراقبة نسب تلوث الهواء والتي تجاوزت النسب الصحية بأربعة اضعاف، الامر الذي تسبب بتفاقم الازمة نتيجة لعدم توفر البيانات الكافية واللازمة لمتابعة تطورها ومكافحتها، بحسب وصفها.

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