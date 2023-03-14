التربية توجه دعوة للذين وردت تعييناتهم من مجلس الخدمة

2023/03/14 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - وزارة التربية تدعو حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل الذين وردت تعييناتهم من مجلس الخدمة الاتحادي (الوجبة الأولى) محافظة بغداد إلى مراجعة مقر وزارة التربية / المديرية العامة للشؤون الإدارية / التعيينات (الطابق الثاني) لغرض إستكمال معاملة التعيين مع جلب المُستمسكات الثبوتية

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