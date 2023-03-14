لحرمان شركات السياحة من الاستفادة.. الرافدين يخفض بيع الدولار للمسافرين الى أكثر من النصف

2023/03/14 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، عن وضع آلية جديدة ابتداءً من غد الأربعاء لبيع الدولار للمسافرين في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي..



يتبع

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