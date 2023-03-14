2023/03/14 | 19:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1i_bACOhkww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).