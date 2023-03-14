سعر صرف العملة اللبنانية يتخطّى مئة ألف ليرة في مقابل الدولار

2023/03/14 | 19:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – تدهورت العملة اللبنانية الثلاثاء إلى مستوى غير مسبوق وبلغ سعر صرفها مئة ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما ذكرت مكاتب صيرفة في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا.وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى […]

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