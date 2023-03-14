2023/03/14 | 19:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نواب وقيادات تحالف العزم، اليوم الثلاثاء، مع مجلس القضاء الأعلى القضايا الخاصة بالمحافظات المحررة.وذكر بيان للتحالف ورد لوكالة إيرث نيوز أنه “تحالف العزم برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي وعدد من نواب وقيادات التحالف، زار مجلس القضاء الأعلى والتقى رئيسه القاضي فائق زيدان”.وأضاف البيان ان “اللقاء بحث عدداً من القضايا المعروضة على المحاكم […]

ظهرت المقالة القضايا الخاصة بالمحافظات المحررة على طاولة لقاء مجلس القضاء وتحالف العزم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضايا الخاصة بالمحافظات المحررة على طاولة لقاء مجلس القضاء وتحالف العزم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضايا الخاصة بالمحافظات المحررة على طاولة لقاء مجلس القضاء وتحالف العزم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).