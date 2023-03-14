2023/03/14 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته في واسط.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” مفارز الفوج الثالث التابعة الى المديرية العامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مهرب للمشتقات النفطية في واسط المركز الخبري الوطني.

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