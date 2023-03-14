2023/03/14 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صوت مجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الثلاثاء، على استضافة العراق للدورة 60 لعام 2024 في بغداد.وذكرت وزارة الصحة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “وفد من وزارة الصحة العراقية ممثلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس وزراء الصحة العرب يوافق على استضافة العراق بالدورة 60 لعام 2024 المركز الخبري الوطني.

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