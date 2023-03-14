مصرف حكومي يقرر تخفيض سقف بيع الدولار للمسافرين

2023/03/14 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، بيع الدولار للمسافرين بسقف 3 آلاف دولار بدلاً من 7 آلاف.

وذكر المصرف في بيان، أنه "تم وضع آلية جديدة ابتداء من يوم غد الأربعاء لبيع الدولار للمسافرين في منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي".

وأضاف، أنه" تم تحديد 3000 دولار نقداً كسقف أعلى لبيع الدولار للمسافرين بدلاً من 7000 دولار وبالسعر الرسمي للبنك المركزي العراقي البالغ 1320".

وأشار إلى، أن "إيداع الدينار العراقي يكون من خلال الفروع المخصصة وحسب التعليمات السابقة التي أعلن عنها".

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