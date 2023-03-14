الدوري الإنجليزي..

2023/03/14 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، الثلاثاء، صدور "حكم تاريخي" بحرمان مشجع من دخول ملاعب كرة القدم في البلاد، بعد أن وجّه إساءة عنصرية إلى مهاجم الفريق إيفان توني.

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