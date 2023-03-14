2023/03/14 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: TuylBktH4oc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة وفاة صادمة لمغني "راب" على المسرح أمام جمهوره) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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