2023/03/14 | 19:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة فرنسية تثير جدلا واسعا حول يختي صدام حسين وما فعله الغزو الأمريكي والزمن بهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/14 | 19:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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