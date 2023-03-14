2023/03/14 | 19:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف تعلن وجبات التعيين الأخرى لاحقاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من التربية لحملة الشهادات والطلبة الأوائل الذين شملوا بالتعيينات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من التربية لحملة الشهادات والطلبة الأوائل الذين شملوا بالتعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).