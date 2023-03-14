الديمقراطي الكردستاني يكشف سبب زيارة السوداني لأربيل

2023/03/14 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، اليوم الثلاثاء، أبرز النقاط التي بحثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى أربيل.

وقال كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوفود الكردية الموجودة في بغداد منذ يومين كانت تحمل معها مسودة قانون النفط والغاز، ولاتزال هنالك نقاط خلافية حول القانون".

وأضاف أن "زيارة السوداني هي بهدف حل الإشكاليات والنقاط الخلافية بما يخص القانون، وهنالك توجه لإقرار القانون داخل مجلس الوزراء"، مبينًا أن "الزيارة ستركز على هذا الملف بدرجة أولى وهي خطوة مهمة لحل الخلافات بين بغداد وأربيل".

ووصل السوداني ظهر اليوم الى محافظة اربيل على رأس وفد حكومي.

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