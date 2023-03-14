سلطـة الطيـران المـدني تعلن افتتاح المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي

2023/03/14 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطـة الطيـران المـدني، الثلاثاء، عن إفتتاح المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي.

وأستعرض رئيس سلطة الطيران عماد الأسدي، في مؤتمر صحفي "أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة لاسيمـا افتتاح المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي 15-33L، وبعض المرافق الخدمية الخاصة بالمسافرين".

وأضاف، أن "تلك الإنجازات التي تحققت اليوم تأتي برعاية وتمويل البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقيـة الخاصة ضمن مبادرة تمكين والتي تسهم في دعم المبادرات المجتمعية والتي تضمنت تأهيل المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي وعدد من المرافق الخدمية في المطار وإعادة تأهيل بعض الاعمال في صالات المسافرين، التي تتعلق بأماكن الجلوس والخدمات الصحية وغيرها".

وأوضح الأسدي، أن "عودة المدرج الثاني في المطار للعمل جاء نتيجة أعمال التأهيل والتطوير وبإشراف الهندسية المدنية في المطار وضمن المواصفات المعتمدة".

من جانبه بين رئيس رابطة المصارف العراقيـة الخاصة وديع الحنظل خلال المؤتمر، أن "المساهمة في ذلك المنجز يأتي ضمن الواجب الوطني في دعم مطار بغداد الدولي لكونه يمثل أحدى أهم واجهات البلد الذي يستقبل العديد من الوافدين".

وأشار الى ان إنجاز المدرج "جاء عبر تظافر الجهود المشتركة مع سلطة الطيران المدني في إعادة ترميم المدرج والبالغة مساحته 1600 متر مربع وخلال مدة 125 يوماً من العمل المتواصل".

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