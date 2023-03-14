صور: سيدات نفط الشمال يخطفن لقب دوري الصالات النسوي على حساب الزوراء

2023/03/14 | 20:07 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – 964 توج فريق سيدات نفط الشمال لكرة الصالات، بلقب دوري الصالات الكروي النسوي، يوم الثلاثاء، بعد الفوز على فريق سيدات نادي الزوراء بـ4 أهداف مقابل هدف واحد.التفاصيل: في الجولة الحادية عشرة من دوري كرة الصالات النسوية العراقي تمكن نادي نفط الشمال على ملعبه في كركوك من الظفر بنقاط المباراة التي أهدته […]

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