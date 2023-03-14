إسقاط مسيرة أميركية بعد

2023/03/14 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة الأوروبية في القوات الأميركية إن مقاتلتين روسيتين من طراز Su-27 قامتا باعتراض غير آمن وغير احترافي لمسيرة أميركية من طراز MQ9 كانت تقوم بمهمة استطلاع روتينية فوق البحر الأسود

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