اعتماد “الورقة البيضاء” في دخول المواشي من كردستان

2023/03/14 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مسؤول حكومي، الثلاثاء، عن اعتماد ما اسماها الورقة البيضاء لاول مرة في دخول المواشي والاغنام من كردستان.

وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” تم التعميم على كل السيطرات الامنية في قره تبه باعتباره في تماس مع الطرق البرية المؤدية الى اقليم كردستان بمنع دخول اي شحنات من الماشية او الاغنام بدون تقرير رسمي من البيطرة يدلل بانها خالية من وجود اي امراض “.

واضاف،ان” الاجراء وهو الاول من نوعه بعد 2003 يأتي في اطار منع دخول اي حيوانات مصابة بامراض فتاكة والتأكد من سلامتها للحفاظ على الثروة الحيوانية مع تكرار تسجيل الاصابات بمرض الحمى القلاعية مؤخرا”.

واشار الى انه” لايمكن دخول اي مواشي او اغنام دون وجود الورقة البيضاء في اشارة الى تقرير البيطرة الرسمي”.

وعانت ديالى في الاشهر الاخيرة من تكرار مسلسل الاصابات بمرض الحمى القلاعية ما ادى الى تشديد في نقل الحيوانات لتفادي انتشار الوباء”.

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