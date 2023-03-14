الأنواء توضح توقعاتها بشأن الأمطار ودرجات الحرارة لما تبقى من آذار

2023/03/14 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها بشأن الأمطار ودرجات الحرارة لما تبقى من آذار، فيما أشارت إلى أن الموجات المطرية من شأنها التأثير على معدلات الحرارة في الصيف.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، للوكالة الرسمية إن” الأمطار ستستمر خلال شهر آذار الجاري وهناك تقلبات جوية خلال الأسبوع الجاري، حيث ستشهد انخفاضاً في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار والأمر قد يتكرر بالشهر الجاري”.وأضاف، أن” البلاد شهدت كميات كبيرة من الأمطار، خلال الموجة المطرية الأخيرة، حيث وصلت في السليمانية تقريباً إلى 104.3 ملم، أما العاصمة بغداد فقد سجلت ما بين 38 أو 39 ملم، وطوزخرماتو 54 ملم”.ولفت إلى، أن” التوقعات الجوية للصيف المقبل ستكون بمعدل مقارب أو أقل من العام السابق، بسبب موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال موسم الشتاء”، مبينا، أن” انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها يعتمد على المنظومات الضغطية والمنخفضات الجوية”.

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