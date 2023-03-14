رسمياً.. الفيفا يعدل نظام المونديال ويرفع عدد المشاركين الى 48 منتخباً

2023/03/14 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، رسمياً تعديل نظام كأس العالم 2026 ليقام من 12 مجموعة تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات.

وقرر الفيفا رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 الى 48 منتخباً وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 الى 104 منتخبات.

واعتبر الفيفا النظام الجديد، بانه "يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الاقل كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة".

وبحسب النظام الجديد، سيتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32.

وكان الفيفا قد تصوّر سابقاً أن نسخة 2026، ستشهد توزيعاً للمنتخبات على 16 مجموعة تضمّ كل منها ثلاثة، على أن يتأهل الفريقان الأولان إلى الدور الثاني الإقصائي الذي سيكون من 32 فريقاً.

لكن رئيس فيفا الايطالي-السويسري جاني إنفانتينو أكد قبل يومين من نهائي مونديال قطر وتحديدا في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي أن النجاح المثير لدور المجموعات في مونديال قطر 2022 بمجموعاته الثماني التقليدية من أربعة منتخبات، دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير بالأمر، ذلك أن عملية التأهل بقيت غير محسومة حتى الأنفاس الأخيرة من الجولة الثالثة.

وتم اعتماد موعد المباراة النهائية لنسخة 2026 في 19 تموز/يوليو على ان يتم تحرير اللاعبين من أنديتهم في 25 ايار/مايو.

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