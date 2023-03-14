خلية الاعلام تكشف الحصيلة اليومية للعمليات الامنية الجارية في ديالى

2023/03/14 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة اليومية للعمليات الامنية الجارية في ديالى.

وقالت خلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تستمر قطعاتنا الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بعملياتها، ومنذ الساعة ٠٦٠٠ يوم ١٤ اذار ٢٠٢٣ ولغاية الساعة ١٨٠٠ من اليوم ذاته، باشرت القطعات بعمليات تفتيش في مناطق متفرقة ضمن القاطع لملاحقة العناصر الارهابية والخارجة عن القانون لغرض فرض الامن والاستقرار وكانت النتائج كما يلي، القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة احكام المادة ٤ارهاب عدد(٢) وعلى (٣٨) اخرين وفق مواد قانونية مختلفة، كما ضبطت مسدس عدد(٣) وبندقية مختلفة عدد (٣) ومخزن عتاد عدد (٢٦) ومسدس صوتي واعتدة مختلفة (٧٠٢) وعجلات مخالفة عدد (٢٢) ودراجات نارية مخالفة عدد (١٩) ومخزن عتاد مسدس عدد(٢)"، موضحة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض والمواد المضبوطة".

وأضافت أن "العمل الأمني متواصل ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى وغيرها من قواطع المسؤولية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة لغاية الوصول إلى الأهداف المرسومة لهذه العملياتِ العسكرية".

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