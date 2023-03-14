2023/03/14 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sYud3zSryuM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني في أربيل.. بين السعي نحو تصفير الأزمات وإيجاد الثقة المفقودة منذ عقدين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني في أربيل.. بين السعي نحو تصفير الأزمات وإيجاد الثقة المفقودة منذ عقدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).