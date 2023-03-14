2023/03/14 | 21:04 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 نفت مديرية هندسة حدائق أربيل، السبت، اتخاذ أي قرار بشأن مشروع تشجير شارع الـ 120متري الحولي، لهذا العام.ريبين أحمد مدير هندسة حدائق أربيل لشبكة 964: يحتاج تخضير وتشجير الممر الأوسط أو الجزرة الوسطية لشارع الـ 120 إلى تخطيط لإدراجه في مشاريع العام.لم يُتخذ أي قرار لتشجير هذا الشارع في عام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية حدائق أربيل: لم نقرر تشجير شارع “الـ 120متري” هذا العام) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية حدائق أربيل: لم نقرر تشجير شارع “الـ 120متري” هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).