2023/03/14 | 21:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: yxucY19u02A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجمة التلفزيون والسينما #دارين_حمزة ضيفة برنامج #celebrity #السومرية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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