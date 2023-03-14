2023/03/14 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا والمكسيك وكندا، على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة فرق، بدلاً من توزيع المنتخبات على 16 مجموعة تضم كل منها ثلاثة فرق، ليصبح بذلك إجمالي مباريات البطولة 104 مباريات.وفي إطار النظام الجديد سوف يتأهل […]

ظهرت المقالة رسمياً..



12 مجموعة و104 مباريات في مونديال 2026 أولاً على ايرث نيوز.

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