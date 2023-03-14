2023/03/14 | 21:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية عن تصادم مقاتلة روسية من طراز “سو-27”...

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يعلن تصادم مقاتلة “سو-27” روسية بمسيرة أمريكية أولاً على المسلة.

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