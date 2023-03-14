توب 5: تفاصيل شراء السعودية 121 طائرة بوينغ.. ومقاتلة روسية تسقط مسيّرة أمريكية

2023/03/14 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان البيت الأبيض تفاصيل صفقة شراء السعودية 121 طائرة بوينغ، ورد روسيا عزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات في جرائم حرب بأوكرانيا، ومقاتلة روسية تسقط طائرة أمريكية بدون طيار بعد اعتراضها فوق البحر الأسود، مرورًا بمستوى انخفاض قياسي للليرة اللبنانية، وصولا إلى مطالب جماعات حقوقية بتعويض العمال المتضررين من مونديال قطر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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