2023/03/14 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عوضت البورصة الأمريكية في تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعض الخسائر التي منيت بها أمس،وصعدت مؤشرات “وول ستريت” في التداولات بنحو 2%، بعد بيانات عن التضخم.وصعد المؤشر “داو جونز” بنسبة 1.27% إلى 32224.7 نقطة، فيما ارتفع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البورصة الأمريكية تعوض بعض خسائرها بعد بيانات عن التضخم المركز الخبري الوطني.

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