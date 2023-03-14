البنك المركزي يُصدر الحزمة الثالثة لـ”تسهيل إجراءات الحصول على الدولار”

2023/03/14 | 21:38 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أصدر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، الحزمة الثالثة ل “تسهيل إجراءات الحصول على الدولار الأميركي”.وفصّل البنك حزمته الجديدة في بيان تلقته شبكة 964، تالياً نصّه: قرّر البنك المركزي العراقي إصدار الحزمة الثالثة لتسهيل إجراءات الطلب على الدولار الأمريكي، والتي تتضمن ما يأتي: 1.بهدف تسهيل الحصول على الدولار للمواطنين الراغبين في السفر […]

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