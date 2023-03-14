أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال.. بشار الأسد في موسكو

2023/03/14 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى روسيا، الثلاثاء، في أول زيارة له خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي.

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