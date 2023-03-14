تحذير من جفاف شديد خلال الصيف في العراق ويهدد مياه الشرب - عاجل

2023/03/14 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر المختص في الشأن المائي، عادل المختار، الثلاثاء، من خطورة أزمة الجفاف في العراق، خلال فصل الصيف المرتقب.

وقال المختار، لـ (بغداد اليوم)، ان :"العراق يمر بأزمة جفاف حقيقية وخطيرة، والصيف المقبل على البلاد سيكون شديدا جداً وقاسٍ، في ظل هذا الجفاف، الذي قد تطول أزمته مياه الشرب".

وأضاف "حتى اللحظة لا يوجد أي تحرك حكومي حقيقي لحل أزمة الجفاف الخطيرة على البلاد، وبقاء الوضع كما هو دون حلول سريعة قبل حلول الصيف، يعني أن الأزمة سوف تتفاقم وتكبر، ما ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة، لذا يجب ان يكون هناك تحرك حكومي سريع".

وكانت صور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أنها غير مسبوقة تظهر مستوى نهري دجلة والفرات لاسيما في جنوب البلاد، وإمكانية السير من قبل المواطنين وسط مجرى النهر.

وتقول وزارة الموارد المائية إن العراق بات لديه فراغ خزاني من المياه يقدر بنحو 80 مليار متر مكعب، في إشارة إلى استنفاد أغلب الخزين الاستراتيجي من المياه الموجودة في البحيرات والسدود.

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