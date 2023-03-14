الصدر يناقش موضوع

2023/03/14 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من تداعيات "فتح أبواب الشهوة" بمختلف أشكالها على مصراعيها.

وقال الصدر في تغريدة مطولة له على (الشهوة) أشار فيها الى، ان "البعض يحاول فتح أبواب الشهوة على مصراعيها كما يعبرون وان لا يجعل لها حداً في الزيادة على وجه الخصوص، بل قد ينتقد نقصانها لكنه لا ينتقد زيادتها بل يحرض على ذلك".

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