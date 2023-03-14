2023/03/14 | 21:45 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ عزالدين يشرح لماذا لقب السيد محمد(ع) بسبع الدجيل؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QGogd8N1U_0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ عزالدين يشرح لماذا لقب السيد محمد(ع) بسبع الدجيل؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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