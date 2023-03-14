بمشاركة العراق.. اجتماعات صندوق أوبك للتنمية الدولية تناقش تمويل مشاريع القطاعات التنموية

2023/03/14 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأست وزير المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، وفد العراق لاجتماعات صندوق أوبك للتنمية الدولية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العراق شارك في الاجتماع الدوري لصندوق أوبك للتنمية الدولية المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد ووكيل الوزارة مسعود حيدر".

وأضافت، أن "وزيرة المالية بحثت في لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع، وضع استراتيجية مستقبلية مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي بين العراق والصندوق، ودعم الأولويات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وجهود المناخ".

وتابعت، أن "الاجتماعات ناقشت سبل تعزيز وتنمية أطر التعاون والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، ودوره في تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات التنموية ذات الأولوية، ومردودها الإيجابي على حياة مواطني الدول الأعضاء".

وأشارت إلى أن "تأسيس الصندوق جاء من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك بهدف دفع عجلة التنمية وتمويل المشروعات في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمياه والصرف الصحي وغيرها".

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