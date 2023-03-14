2023/03/14 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، افتتاح المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي.

وقالت سلطة الطيران في بيان، إن "رئيسها عماد عبد الرزاق الأسدي، استعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة سيما افتتاح المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي 15-33L وبعض المرافق الخدمية الخاصة بالمسافرين، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل ومدير مطار بغداد الدولي ومدير الهندسة المدنية".

وقال رئيس السلطة بحسب البيان، إن "تلك الإنجازات التي تحققت اليوم تأتي برعاية وتمويل البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية الخاصة ضمن مبادرة تمكين والتي تسهم في دعم المبادرات المجتمعية والتي تضمنت تأهيل المدرج الثاني لمطار بغداد الدولي وعدد من المرافق الخدمية في المطار وإعادة تأهيل بعض الأعمال في صالات المسافرين، والتي تتعلق بأماكن الجلوس والخدمات الصحية وغيرها".

وأضاف، أن "عودة المدرج الثاني في المطار للعمل جاء نتيجة أعمال التأهيل والتطوير وبإشراف الهندسية المدنية في المطار وضمن المواصفات المعتمدة".

من جانبه، بين رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل، أن "المساهمة في ذلك المنجز تأتي في إطار الواجب الوطني في دعم مطار بغداد الدولي لكونه يمثل إحدى أهم واجهات البلد والذي يستقبل العديد من الوافدين، وإنجازه جاء عبر تضافر الجهود المشتركة مع سلطة الطيران المدني في إعادة ترميم المدرج والبالغة مساحته 1600م2 وخلال مدة 125 يوماً من العمل المتواصل".

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