صحيفة: أسهم بورصة دولة خليجية تخسر 1.24 مليار متأثرة بتعثر المصارف الأمريكية

2023/03/14 | 21:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون له أثره أيضا في توجهات البنوك المركزية للمنطقة بما فيها الخليجية.

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