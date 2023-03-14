مدرب: لهذا السبب قررت المنتخبات العراقية الاعتماد على المحترفين

2023/03/14 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدرب العراقي علي وهيب، أن المدربين العراقيين قرروا الاعتماد على المحترفين بسبب كسل المحليين.

وقال وهيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللاعب المحلي يأتي للتمرين متعباً ومرهقاً بسبب السهر على الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً انشغاله بعدة أمور أخرى”.

وبين أن “المدرب حين يشاهد اللاعب بهذا الحال، كيف يستطيع أن يطبّق عليه الواجبات التكتيكية، لهذا لجأ أغلب مدربي المنتخبات العراقية مؤخرًا للاعبين المغتربين كونهم أكثر التزاماً وانضباطاً من اللاعب المحلي”.

يذكر أن جميع المنتخبات الوطنية العراقية تشهد تواجد العديد من اللاعبين المغتربين والمحترفين.

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