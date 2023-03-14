2023/03/14 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئاسات تهنّئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة بغداد – فائز جواد احتفلت طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم بعيد الخليقة أو البرونايا، الذي يستمر خمسة أيام ،تقيم خلاله الاسر طقوس التعميد ومراسيم الاحتفالات الدينية على ضفاف النهر.وهنأت الرئاسات الثلاث ، ابناء الطائفة بالعيد.وكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ي تغريدة على توتير تابعتها […]

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