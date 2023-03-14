2023/03/14 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز يتبنّى دعم مشروع الموصلية تقى للأطراف الصناعية بغداد – ندى شوكت تبنى رئيس مجموع الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز مشروع الشابة الموصلية تقى عبداللطيف الذي يوفر بدائل لفاقدي الأطراف العلوية او السفلية وخاطبها قائلا(حلمك تحقق وسنقف معك ولن تكوني وحيدة) .ووجهت تقى خلال حصاد (الشرقية) مساء الاثنين مناشدة لتطوير ورشتها (خطوة) لصنع […]

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