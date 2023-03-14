2023/03/14 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدريسيون يحذّرون من المساس بإستحقاقاتهم تحت مسوّغ تعديل الرواتب: مخصّصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي غير قابلة للتفاوض أو التنازل بغداد – قصي منذر حذر تدريسيون في الجامعات من مغبة المساس بمخصصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي تحت مسوغ تعديل سلم الرواتب ، واكدوا ان استحقاقاتهم المكتسبة قانونا هي هطر احمر وغير قابلة للتفاوض او التنازل.وتلقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخصّصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي غير قابلة للتفاوض أو التنازل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخصّصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي غير قابلة للتفاوض أو التنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).