ادارة نادي كربلاء تعتزم مخاطبة الاتحادين الدولي والاسيوي بخصوص الاخطاء التحكيمية

2023/03/14 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء

بأن الادارة تحتفظ بجميع الفيديوات

للمباريات التي تعرض فيها فريق نادي

كربلاء الى ظلم تحكيمي كبير نتيجة

الاخطاء التحكيمية القاتلة والتي ادت

الى فقدان فريق نادي كربلاء

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