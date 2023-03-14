2023/03/14 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: By2_L_C5GHQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثمانية الآف مدرسة جديدة ضمن تخصيصات صندوق العراق للتنمية | تقرير سجا جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثمانية الآف مدرسة جديدة ضمن تخصيصات صندوق العراق للتنمية | تقرير سجا جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).