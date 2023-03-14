حدث ما لم يتوقعه أحد.. شاهد الفائز في سباق حبو طريف بين أطفال رُضّع

2023/03/14 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع الفيديو تحدي حبو مثير بين أطفال رُضّع بجامعة نورث كارولينا، واعتبر البعض سباق الأطفال هذا بأنه الأقوى على الإطلاق.

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