2023/03/14 | 22:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر الفريق بحوزتهم على معاملاتٍ عائدةٍ لمجموعةٍ من المُواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن ضبط 13 متهماً في ضريبة الكرخ ودائرة الإصلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن ضبط 13 متهماً في ضريبة الكرخ ودائرة الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).