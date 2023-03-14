2023/03/14 | 22:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبجة.. معنيون يعلقون آمالا كبيرة بعد قرار استحداثها محافظة لإنصاف عوائل الشهداء والمتضررين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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