المعموري: ديالى تحولت الى أحد اهم معابر المخدرات والإرهابيين

2023/03/14 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري ، الثلاثاء، من اهمال الملف الأمني المحافظة تحولت إلى معبر لتهريب المخدرات والجرائم الارهابية ، داعيا رئيس الوزراء إلى شن عملية عسكرية في ديالى لفرض هيبة الدولة وقطع أوصال العصابات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات .

وقال المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان الوضع الأمني في محافظة ديالى يحتاج إلى معالجة حقيقية “، مبينا أن استقرار المحافظة امنيا يعني استقرار العراق “.

واضاف ان ” الخلايا الإرهابية لاتزال موجودة في البساتين والمناطق الوعرة فضلا عن العصابات الاجرامية التي بدات تنشط في المحافظة “.

وأشار إلى أن ” رئيس الوزراء امام تحدي كبير لفرض هيبة الدولة في محافظة ديالى وقطع أوصال المجاميع الارهابية “.

واكد قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران في وقت سابق ، بان خطة فرض القانون وصلت الى 30 منطقة حتى الان “.

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