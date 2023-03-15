2023/03/15 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعيين عمر الحاج “عديل العبادي” مستشاراً في مكتب رئيس الوزراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين عمر الحاج “عديل العبادي” مستشاراً في مكتب رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين عمر الحاج “عديل العبادي” مستشاراً في مكتب رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).